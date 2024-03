Kärntner Duo greift im Land der Götter an

Kein Profi-Leben

In der 35.874-Einwohner-Stadt Kastoria kann von Profitum nicht gesprochen werden – dort sind beide Kärntner Amateure. „Aber der Klub schaut gut auf uns. Jeder von uns hat eine Wohnung, Essen wird uns zweimal am Tag geliefert“, grinst Kokkas. Sportlich läuft es nicht rund, in der Tabelle ist man 14., steht auf einem Abstiegsrang, neun Zähler hinter dem Relegationsplatz. Der Kontrakt läuft bei beiden mit 30. Juni aus. „Dann soll ein Profivertrag her, egal wo“, hofft Androw.