Spielte einst gegen Messi – und nun im Lavanttal!

Gegen Pirlo, Rooney, Messi. . .

In der EM-Quali 2016 traf Pecnik gegen England und Kaüitän Wayne Rooney, spielte 2011 gegen Italiens Ex-Größen Gigi Buffon oder Andrea Pirlo – und er stand sogar auch Megastar Lionel Messi gegenüber: 2014 in La Plata in einem Test, der gegen Argentinien 0:2 verloren ging. Das alles können nicht viele von sich behaupten. . .