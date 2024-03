Das erwarten sich „Hinti“ & Co. vom neuen KFV-Boss

Ex-Teamstar Martin Hinteregger: „Abgesehen von den zwei Bundesligisten spielt der Kärntner Fußball keine Rolle, ist inexistent! Wir haben keinen Zweitliga-Klub, nur abstiegsbedrohte Regionalligisten und die Qualität in der Kärntner Liga ist so schlecht, dass wir nie in der Regionalliga mithalten können. Das ist auch ein Nachwuchs-Problem. Zudem ist es für die meisten Klubs viel zu teuer, sich mit Akademie-Spielern zu verstärken. Da muss man die Hebel ansetzen.“