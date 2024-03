Kampfansage im Möbelhandel: Ikea senkt Preise

Nachdem Ikea in Österreich bereits seit September 2023 Preissenkungen bei über 50 Prozent des Gesamtsortiments vorgenommen hat, setzt das schwedische Möbelhaus sein Reduktionsprogramm nun fort. „Unser Ziel ist es, die Preise bis August 2025 möglichst nah an das Niveau von vor der Pandemie zu senken. Wir wollen als gutes Beispiel vorangehen. Dabei handelt es sich nicht um eine kurzfristige Werbeaktion oder Sales-Promotion, um unseren Absatz zu fördern, sondern um einen echten Paradigmenwechsel in unserer Preispolitik“, erklärt Ikea-Chef Alpaslan Deliloglu. Man wolle einen weiteren Schritt in Richtung Leistbarkeit setzen.