„So bleibt Mur Grenze zwischen Arm und Reich“

Die Mega-Baustelle in der Grazer Innenstadt sorgt seit mehr als einem Jahr regelmäßig für Aufregung. Nun steigt der bekannte Hotelier Florian Weitzer in den Ring und erhebt schwere Vorwürfe gegen die Dreierkoalition aus KPÖ, Grünen und SPÖ. Er ortete in der Umgestaltung des Stadtbilds eine eklatante Benachteiligung der rechten Murseite.