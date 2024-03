Mount Everest: Tracking-Geräte werden zur Pflicht

Doch es gibt auch viele kritische Stimmen. Denn die Tracking-Geräte seien besonders geeignet zur Suche von Verschütteten bei Lawinen in Skigebieten und hätten in den Alpen schon Leben gerettet. Aber die Detektoren könnten kaum Menschen finden, die sich unter Felsbrocken oder in einer tiefen Spalte befänden – wie dies bei Vermissten auf 8000 Metern im Himalaja oft der Fall sei, argumentieren der Chef von Nepals größter Expeditionsfirma Seven Summit Treks, Mingma Sherpa, wie auch der US-Bergsteiger und Blogger Alan Arnette.