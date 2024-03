Graz wird zum zehnten Mal Hauptstadt der Chöre

Konzert-Höhepunkte

Zahlreiche Konzerte sind wieder ein fixer Bestandteil des Festivals. So wird Anja Om Plus sowie Nobuntu am Donnerstag (9. Mai) im Orpheum, Ola Gjeilo und der Jugendchor Österreich am Freitag im Minoritensaal, sowie die Latvian Voices am Samstag im Orpheum ein Konzert geben. Zusätzlich zeigen die Festivalchöre und die Teilnehmer der Masterclass Dirigieren und des Workshops Jazzgesang ihr Können.