Pensionist stürzte neun Meter in einen Brunnen

Gleich fünf Feuerwehren wurden am Dienstagnachmittag nach Kematen an der Krems zu einer „Personenrettung tief“ gerufen. Ein älterer Herr hatte sich zum Ausruhen auf eine Abdeckung eines Brunnenschachtes gesetzt, als plötzlich der Deckel brach, und er rund neun Meter tief in den Brunnen stürzte.