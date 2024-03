Bullen sorgen sich um den Dauerbrenner

Die Salzburger dürften dem Braten jedoch nicht ganz trauen, sich hinsichtlich des Gesundheitszustands des Defensiven Sorgen machen. Letzte Woche fand diesbezüglich auch ein Gespräch zwischen Dedic und Sportdirektor Bernhard Seonbuchner statt. In diesem machte der Boss klar, dass der 21-Jährige für sein Land nur dann spielen darf, wenn er völlig schmerzfrei ist. Fix: Dedic will unbedingt auflaufen, denn für Bosnien geht’s noch um ein EM-Ticket. Dazu braucht’s zwei Siege – am Donnerstag wartet die Ukraine. „Ein Highlightspiel für mich“, betonte er.