„Punkteteilung ist sportlich einfach nicht fair“

Sportlich blicken die Mozartstädter der Meisterrunde auf jeden Fall mit viel Vorfreude entgegen. Struber weiß: „Wir müssen richtig gut performen, jedem Spiel die notwendige Aufmerksamkeit geben und dürfen nicht so weit nach vorne blicken. Wenn wir einen Spaß und einen guten Flow entwickeln, wird es am Ende der Saison in unsere Richtung gehen.“ Das glaubt auch Sportdirektor Seonbuchner, der vom im Frühjahr eingeschlagenen Weg der Mannschaft angetan ist: „Dass wir die beste Defensive der Liga haben, kann man an den Fakten festmachen. Es ist immer gut, wenn man nur wenige Gegentore bekommt. Auch unser spielerische Aspekt geht klar in die richtige Richtung. Wir sprechen oft vom Potenzial. Für mich ist Potenzial das, was übrig bleibt, wenn der Schiedsrichter ein Spiel anpfeift. Es liegt nur an uns.“