Geplanter Standort für Spital Gols spaltet Bürger

Die Diskussion um den idealen Platz für das neue Krankenhaus im Landesnorden geht in die Verlängerung. Und die Debatte spaltete die Gemüter - in der Politik sowie in der Bevölkerung. Am Donnerstag stellen die Grünen im Landtag eine dringliche Anfrage zum Krankenhaus. Sie befürchten, dass das Projekt größer ausfallen könnte, als bisher angenommen. Statt der öffentlich angekündigten 140 sei nun von 163 Betten die Rede.