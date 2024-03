Alps Resorts: 61 Millionen Euro als nächstes Ziel

In kommenden Monaten weitere Standorte im Visier

Nach der Eröffnung der beiden neuen Standorte wird Alps Resorts in Summe 1400 Wohneinheiten betreiben, rechnet das Unternehmen vor. Doch mit den zwei neuen Resorts in Kärnten soll noch lange nicht Schluss sein. In den kommenden Monaten ist die Eröffnung von sieben weiteren geplant. „Wir sind fortwährend offen für neue Betriebsübernahmen und Projekte in Österreich, Südtirol sowie in den alpinen deutschen Regionen. Als vorausschauender Partner in der Region setzen wir auf lokale Expertise und stärken so die heimische Wirtschaft“, meint Payr.