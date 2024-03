Neumayer erspielt sich Duell gegen Landsmann Thiem

Tennis-Ass Lukas Neumayer feierte beim Tennis-Challenger in Zadar einen klaren 6:3-, 6:2-Erfolg über den französischen Qualifikanten Mathys Erhard (Rang 330). Das Sechzehntelfinale am Dienstagnachmittag überstand der Radstädter in 1:22 Stunden. „Er war kein schlechter Gegner, aber ich habe es geschafft, mein Spiel durchzuziehen“, resümierte Neumayer.