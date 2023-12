Tennis-Hoffnung jagt kommendes Jahr Grand-Slams

Reise zahlt sich nicht aus

Sein Neujahrsvorsatz lautet also, konstanter zu spielen und nicht so viele Höhen und Tiefen zu haben. Auch, um sich möglicherweise für einen Grand Slam zu qualifizieren. Die Qualifikation für die French Open, Wimbledon und die US Open will der 21-Jährige in Angriff nehmen. Australien lässt der Schützling von Günter Bresnik aus: „Die Quali dort könnte sich zwar ausgehen, aber es geht so viel Zeit drauf, dass sich die Reise dorthin nicht auszahlen würde.“