Für EURO-Traum: „Werden jeden Spieler brauchen“

Österreichs U17 und U19 startet am Mittwoch in die Eliterunde für die Europameisterschaft. Truppe von Trainer Martin Scherb mit drei Spielen in Wr. Neustadt, Coach Oliver Lederer ist mit seiner U19 beim Mini-Turnier in Slowenien gefordert. Die Wiener Fraktion um Austria und Rapid mischt in beiden Mannschaften voll mit.