Sylvester Stallone kehrt nach Südtirol zurück

Cliffhanger 2 in den Dolomiten gedreht

Von Südtiroler Seite werde das Projekt mit 400.000 Euro gefördert, hieß es. Gedreht werden soll an Schauplätzen in den Südtiroler Alpen, die schon vor 31 Jahren ins Bild gerückt, im ersten „Cliffhanger“ aber als die Rocky Mountains ausgegeben wurden. Nun sollen die Dolomiten offiziell der Schauplatz von „Cliffhanger 2“ sein, berichtete die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ „FAZ“.