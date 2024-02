Stallone schickte Töchter zum Navy-Seals-Training

Jetzt verriet Tochter Sistine bei der Premiere der 2. Staffel von „The Family Stallone“, dass der Promi-Dad ihr und ihren Schwestern schon früh als kleine Mädchen Selbstverteidigung eingebläut hatte.

Tochter mit Messer in Schule geschickt

Allerdings ging der Actionheld laut der 25-Jährigen dabei viel zu weit: „Dad hat uns gezwungen, uns gegenseitig zur Übung mit Pfefferspray zu attackieren.“ Und wer denkt, dass das schon schlimm ist - Sistine hatte noch eine Anekdote parat: „Als ich in der 4. Klasse war, hat er ein kleines Messer in meinen Rucksack gepackt.“