Übergriff auf Soldatinnen in Bundesheer-Speisesaal

Am 20.12.2023, vier Tage vor Heiligabend, soll der Offizier in „sehr berauschtem Zustand“ gegen 19 Uhr im Speisesaal übergriffig geworden sein. Wie aus einem anonymen Schreiben an die parlamentarische Bundesheerkommission hervorgeht, das der „Krone“ vorliegt, habe der hochrangige Soldat eine Chargin und eine Unteroffizierin unsittlich unter anderem am Po begrapscht.