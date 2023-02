Dachs zu Tode gequält: Täter sollen Tiere pflegen

Kleinlaut erschienen die beiden Männer am Freitag vor dem Salzburger Landesgericht. Beide beteuerten, dass sie das Tier nur erlösen wollten. Der Dachs war am 23. August 2022 in der Krobatinkaserne in St. Johann (Pongau/Salzburg) in eine zwei Meter tiefe Grube aus Beton gefallen. Der beteiligte Soldat rief unter Missachtung des Meldeweges einen Bekannten zu Hilfe. Der Mann ist Jäger, aber für das Kasernenareal unzuständig. Generell gilt: In einer Kaserne darf nicht gejagt werden.