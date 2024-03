Frauen beim Bundesheer: „Man fällt noch immer auf“

Ihre Ausbilderin ist Daniela Egartner (26) aus dem Kärntner Rosegg. Im Führungsunterstützungs-Bataillon 2 in St. Johann ist sie für neue Unteroffiziere und für Grundwehrdiener verantwortlich. Aus sieben Jahren Arbeit beim Militär weiß sie: „Frauen nehmen Kritik ernster. Sie arbeiten härter an sich als Männer, wenn etwas nicht funktioniert. In etlichen Situationen sind sie belastbarer, zum Beispiel bei Schlafentzug bei langen Übungen“, so Egartner. Auch wenn sie schon länger dabei ist, merke sie: „Als Frau fällt man auf.“