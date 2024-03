Karner bei Schwerpunktaktion: „Mit aller Härte“

Messerangriff auf Helfer (21)

Wegen versuchten Mordes wird nach einem Vorfall am Sonntagabend in der Nähe des bekannten Eisgeschäfts Tichy am Reumannplatz ermittelt. Ein 21-Jähriger ist durch Messerstiche schwer verletzt worden. Der junge Mann kam Frauen zu Hilfe, die von einer Gruppe Jugendlicher belästigt worden sein sollen, so die Polizei am Montag. Diese reagierten äußerst aggressiv und attackierten den 21-Jährigen. Sie verfolgten ihn und einer der Gruppe stach zu.