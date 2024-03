Einsatzgruppe gegen Jugendkriminalität kommt

Die Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit ist beauftragt worden, eine Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Jugendkriminalität (EJK) einzurichten, die unter anderem Kontrollen im öffentlichen Raum durchführen soll. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Ballungsräumen und möglichen Hotspots, so Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Dienstag. Vorbild ist unter anderem die Jugendpolizei (Jukop) in Linz.