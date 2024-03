Frauen bedrängt: Helfer (21) mit Messer attackiert

Weil im Bereich Reumannplatz in Wien-Favoriten eine Gruppe Jugendlicher mehrere Frauen belästigt haben soll, wollte am Sonntag ein 21-Jähriger zu Hilfe eilen. Doch der Mann wurde plötzlich von einem Unbekannten mit einem Messer attackiert. Mehrere Male soll auf das Opfer eingestochen worden sein – auch in den Rücken. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren.