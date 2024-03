Bedrohung Ost | Bedrohung West

Bedrohung Ost. Viel ist die Rede von den Sorgen der Menschen. Ist das verwunderlich angesichts der Lage in der Welt? Blicken wir in den Osten, dann sehen wir da in erster Linie einen Krieg, den Wladimir Putin, der machtbesessene, brutale Anti-Westler im Kreml, angezettelt hat. Die USA und Europa reagierten auf Putins blutige Großmachtpläne zunächst geeint – mit Waffenlieferungen an die verteidigende Ukraine und mit angeblich scharfen Wirtschaftssanktionen gegen Russland. So werde man Putins Reich destabilisieren und seine Macht ins Wanken bringen – das war der Ansatz. Er ist nicht ansatzweise aufgegangen. Soeben wurde Putin bei sogenannten Wahlen mit mehr als 80 Prozent wieder als Präsident bestätigt. Nun weiß man, wie demokratisch Russland ist und wie frei die Wahlen vor sich gingen. Aber selbst die schärfsten Putin-Kritiker müssen eingestehen, dass vermutlich wirklich eine Mehrheit der Russen hinter ihrem Despoten steht. Was hat der Westen gegen ihn ausgerichtet? Putin regiert weiter. Putin führt weiter Krieg. Putin sitzt offenbar fest im Sattel. Diese Bedrohung Ost – hochgradig erschreckend!