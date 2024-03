Im Jahr nach dem Unwetter: Spuren noch sichtbar

Die idyllische Vellach kann sich bei massiven Niederschlägen in ein unheilbringendes Monster verwandeln. Das hat sie auch bei den Unwettern im Jahr 2023 gezeigt. Ihre Wassermassen zogen eine Spur der Verwüstung quer durch die Gemeinde Bad Eisenkappel. Besonders schwer getroffen hat es den Radweg R1E, ein Touristenmagnet von Miklauzhof in den Luftkurort. „Das Wasser hat viele Bereiche unterspült. Der Radweg war an einigen Stellen nicht mehr vorhanden“, erzählt Bürgermeisterin Elisabeth Lobnik.