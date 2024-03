Tausende Vorarlberger treten wieder in die Pedale

Mit gutem Beispiel in Sachen Radeln geht der Höchster Beschlägehersteller Blum voran, auf dessen Gelände der Startschuss zum Radwettbewerb 2024 erfolgte. 1800 Fahrradabstellplätze stehen bei Blum zur Verfügung, allein im vergangenen Jahr kamen 500 neue hinzu. „Radfahrer können näher am Arbeitsplatz parken als die Kollegen, die mit dem Auto zur Arbeit fahren. Zudem gibt es Duschen und Garderoben“, informierte Katharina Schön, Mobilitätsexpertin des Unternehmens. All die Maßnahmen würden darauf abzielen, den Umstieg auf nachhaltige Verkehrsmittel zu erleichtern und langfristig die Gewohnheiten zu ändern, um so neue Standards zu etablieren.