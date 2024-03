Judenhass: 15 Maßnahmen und ein flammender Appell

„Entwicklungen verschlafen“

Mansour hält wenig von der aktuellen israelischen Regierung, kritisiert aber seit vielen Jahren die Muslime scharf. Er erhält Morddrohungen von vielen Seiten. Der 47-jährige Psychologe und Autor ist seit 2017 deutscher Staatsbürger und lebt in Berlin. Er spürt den Hass überall. Auch in seiner israelischen Heimat, aus der er neulich erst zurückkehrte und eine hochtraumatisierte Gesellschaft vorgefunden habe. „Ich habe diesen Film über den Überfall gesehen. Die unsäglichen Bilder. Ich weiß, man soll vorsichtig sein mit derartigen Vergleichen – aber es erinnerte mich an die Bilder der Holocaustgedenkstätte in Yad Vashem.“