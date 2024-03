Gibt die Flexenarena noch heuer Weltcup-Comeback?

Der sportliche Leiter der ÖSV-Snowboarder Christian Galler fieberte im Zielraum am Grasjoch mit seinen Athleten mit und war von der Premiere des neuen Geländes, auf dem es 2027 auch um WM-Medaillen gehen wird, begeistert. „Das war richtig lässig, was die Veranstalter hier wieder auf die Beine gestellt haben“, war Galler zufrieden. Und so scheint es durchaus möglich, dass der Snowboardweltcup im Jahr 2024 noch einmal in Vorarlberg zu Gast sein wird.