Erwachsene wohnen heute länger im Elternhaus

Viele Paare haben den Traum vom Eigenheim. Steigende Baukosten und Einschränkungen bei Kreditvergabe bringen den Traum wie eine Seifenblase zum Platzen. Als Notlösung gilt oftmals eine Mietwohnung. Doch auch die Mietpreise stiegen in den letzten Jahren sukzessiv an. Und dann wären da noch die Nesthocker, die aufgrund des bequemen Lebensstils das „Hotel Mama“ nicht verlassen wollen. So oder so, Erwachsene bleiben heutzutage länger bei den Eltern – wie Sanaya (27) und Christoph (28).