Mit Hexenwissen zu gesunder Schönheit

„Wer kommt am Sonntag, mit zu einer Kräuterwanderung mit einer Prise Magie im Naturpark Rosalia-Kogelberg“, fragt sie schmunzelnd und freut sich auf viele Neugierige. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Friedhofsparkplatz an der Hauptstraße in Forchtenstein. Am Programm stehen kulinarisch und heilkräftig wertvolle Walpurgis-Kräutern wie Günsel, Nelkenwurz oder Erle. „Alle finden in einfachen Rezepten ihren Platz in Speisekammern, Hausapotheken und in der grünen, selbst gerührten Kosmetik“, verrät Uschi Zezelitsch.