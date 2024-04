Alte Kirche, junge Diözese: 60 Jahre und ein Danke

Im Innsbrucker Dom zu St. Jakob wird am Sonntag beim Festgottesdienst (10 Uhr) anlässlich des 60-Jahr-Jubiläums der Diözese Innsbruck gefeiert. Ein Geburtstagsfest, das im Radio und TV übertragen wird und bei dem im Dom und in den Dekanaten insgesamt 60 Tische aufgestellt werden. Als Einladung zum Gespräch. „Das Jubiläum bietet Anlass, allen, die sich einbringen und engagieren, Dank zu sagen für die vielen Talente, Dienste, Stunden, Gedanken, Gebete und karitativen Leistungen“, verneigt sich der Bischof vor all jenen, die die Gemeinschaft der Kirche in Tirol tragen.