„Abkommen wesentlich für die Sicherheit Europas“

Der Kanzler schreibt sich zugute, dass er durch seinen Besuch bei Präsident al-Sisi im April des Vorjahres das Eis gebrochen hatte und durch seinen ersten Schritt die Partner in der EU in Richtung einer „Vereinbarung in Augenhöhe zum gegenseitigen Vorteil“ bewegen konnte. Schwerpunkte des Abkommens sind die Unterstützung legaler Migrationswege und Bekämpfung irregulärer Migration durch Stärkung des Grenzmanagements in Ägypten und nachhaltige Rückkehr. Die EU-Staaten planen dazu wirtschaftliche Investitionen bis zu 7,4 Milliarden Euro bis 2027. 600 Millionen für migrationsspezifische Projekte wie Betreuung von Flüchtlingen und Grenzschutz. Fünf Milliarden als Darlehen für das wirtschaftlich schwer gebeutelte Land. 1,8 Milliarden werden für Investments beispielsweise in die Infrastruktur zur Verfügung gestellt.