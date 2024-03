Träume & Sorgen: So (schlecht) schläft Österreich

Stress als „Top-Schlafräuber“

An den Wochenenden verbringen alle mehr Zeit im Bett, da schaffen wir durchschnittlich 8,2 Stunden. Mehrheitlich ruhen die Österreicher nachts sehr gut, je jünger, desto besser. Interessant an der Studie ist, dass weder Geschlecht noch Bildung einen Einfluss auf unsere Ruhephasen haben. Gegenüber der letzten Umfrage vor Corona sind aber Sorgen, Stress und psychische Probleme gestiegen. Fast jeder Dritte gibt das als „Top-Schlafräuber“ an.