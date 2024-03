Rudi Anschober: „Ich bin gerne ein Träumer“

Im Buch sind Sie 80 und schauen auf ein gutes Leben zurück. Wann der Moment, in dem Sie wussten, dass Sie es schreiben müssen?

Das war genau vor einem Jahr und das hat sehr viel mit meinen Vorträgen zu tun. Da sitzen in der Regel zwischen 100 und 200 Menschen, die aus ganz unterschiedlichen politischen Richtungen kommen, sehr interessierte Leute. Und wenn ich Probleme aufzeige, dann entstand sehr schnell eine resignative Stimmung im Saal. Ich habe dann im zweiten Teil immer versucht, Lösungen und Erfolgsmodelle aufzuzeigen, die es in manchen Städten schon gibt, – in Paris zum Beispiel, der große Umbau der Stadt, oder in Utrecht, die große Fahrradstadt. Da war plötzlich sehr viel Hoffnung im Raum. Und in solchen Momenten kann eine große Motivation entstehen, etwas tun zu wollen, weil man sieht, es gibt ja schon so viele Beispiele, wo es funktioniert. Ich glaube, dass wir solche Ermutigungen einfach brauchen, dass uns das guttut, weil wir aus diesem Gefühl der Ohnmacht rauskommen müssen. In dem Sinn ist es ein Buch des Mutmachens und des Hoffnunggebens.