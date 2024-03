Euphorische Heimkehr für historische Charlize

Alles begann in der Turnhalle beim Kindergarten in Mattersburg. Charlize Mörz machte dort ihre ersten „Gehversuche“ im Sport. Mit 18 Jahren ist sie heute die erste Österreicherin, die einen Weltcupsieg im Turnen holen konnte! Mit ihrem Erfolg in Baku qualifizierte sich Mörz bekanntlich auch für die Olympischen Spiele in Paris.