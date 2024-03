Landesfonds: 960 Jobs bei Betrieben gesichert

Ein Erfolgsbeispiel war auch die Beteiligung an der Fenz-Software Gmbh in Pinkafeld. Die Firma zählt zu den erfolgreichsten Anbietern für Foodservice-Leistungen im deutschsprachigen Raum. Die Beteiligung konnte am Ende sogar mit Gewinn an eine europäische Firmengruppe weiterverkauft werden – inklusive Standortgarantie. „Dieses Geld können wir nun in andere Unternehmen investieren“, so Doskozil.