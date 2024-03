Malaysias Premier dämpft Hoffnung der Angehörigen

„Ich will ihnen keine falschen Hoffnungen machen, dass wir eine Antwort bekommen“, sagte Anwar in Berlin am Freitag – gerichtet an die Angehörigen der Vermissten. Er fügte hinzu: „Aber ich will sie davon überzeugen, dass wir alles tun, was möglich ist.“ Auch wenn es am Ende „erhebliche Mittel“ koste.