Das sind die ausgewiesenen Wiener Kreml-Spione

Moskau droht mit Gegenmaßnahmen

Die russische Botschaft zeigte sich in Folge über die Entscheidung Wiens „entrüstet“, und das Außenministerium in Moskau bestellte am Donnerstag den österreichischen Botschafter in Moskau, Werner Almhofer, ein und kündigte Gegenmaßnahmen an. Denkbar wäre, dass auch Moskau Österreicher ebenso zu personae non gratae erklärt. An der österreichischen Botschaft in Moskau arbeiteten laut Angaben des Wiener Außenministeriums zuletzt 16 Personen mit Diplomatenstatus, an der bilateralen russischen Botschaft in Wien sowie am Generalkonsulat in Salzburg waren es 60.