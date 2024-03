Neuer Ethikkodex soll die ORF-Stars einbremsen

Ein neuer Ethikkodex war das zentrale Thema des ORF-Stiftungsrats am Donnerstagnachmittag. Es wurden fünf Empfehlungen abgegeben, die vor allem die Social-Media-Aktivitäten und Nebeneinkünfte der ORF-Stars in Bahnen halten sollen. Eine Dienstanweisung ergeht noch im März an die Mitarbeiter.