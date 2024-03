Zuverdienst ohne Limit im ORF: „Brauchen Regeln“

Er wünscht sich eine Null-Toleranz-Regel, nach der die ORF-Stars künftig maximal 30 Prozent ihres Jahresgehalts dazuverdienen dürfen und davon einen Teil in einen Sozial- und Weiterbildungsfonds einzahlen müssen. Außerdem fände er es wichtig, dass alle Anfragen zu Nebentätigkeiten über die bestehende Plattform „ORF-Stars“ laufen, damit Transparenz herrscht und Aufträge auch untersagt werden können, wenn sie dem Auftritt des ORF schaden können. So sollen nicht nur Moderationen, sondern auch Buch-Deals in Bahnen gehalten werden. Denn momentan gibt es keine Limits bei den Nebeneinkünften der ORF-Mitarbeiter: „Wenn wir das nicht klar regeln, bekommt der ORF eine echte Delle im Image.“