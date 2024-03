700-Tonnen-Kran hebt Brücke in Lend ein

Die Arbeiten an den Bahnbrücken über die Salzach in Lend gehen in die finale Phase. Nach der Erneuerung der Unterbauten wird in den nächsten Wochen schrittweise die neue Stahlbrücke für das zweite Streckengleis in ihre künftige Position gehoben und zusammengebaut. Die nächste Bauphase für eine moderne Bahninfrastruktur zieht ab Montag auch vorübergehende Änderungen im Fahrplan nach sich.