Trümmerteile waren 300 Meter weit verteilt

Ein Trümmerfeld erwartete die Einsatzkräfte am späten Donnerstagnachmittag in Wachtberg (NÖ) – direkt an der Landesgrenze bei Steyr. „Drei Fahrzeuge waren schwerstens beschädigt. Die Trümmerteile waren auf eine Länge von 300 Metern verteilt. Zwei Autos kamen auf der Straße zum Stehen, eines wurde in den Straßengraben geschleudert. Wir haben uns den Einsatz mit der örtlichen Feuerwehr geteilt“, berichtet Manuel Brunner, Einsatzleiter und Offizier vom Tag bei der Feuerwehr Steyr.