Schaut OÖ bei illegalem Glücksspiel lieber weg?

„Polizei beschlagnahmte 55 Spielautomaten in OÖ“; „Razzia – Linz, Wels: 121 Spielautomaten beschlagnahmt“: Schlagzeilen wie diese gab es vor allem in den Jahren 2020 und 2021 nicht selten in der „OÖ-Krone“ zu lesen. Betreiber von illegalen Spielhöllen oder auch von verbotenen Einzelgeräten schienen sich bei uns wohlzufühlen.