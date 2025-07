150 Euro Strafe – obwohl die Ampel grün war?

Wer aktuell von der Lunzer Straße in Richtung Mona-Lisa-Tunnel abbiegt, könnte ein unschönes Déjà-vu erleben: Zuerst ein Blitz, dann ein Brief – und plötzlich ist man 150 Euro ärmer – und das, obwohl viele überzeugt sind, bei Grün gefahren zu sein.

Bisher völlig unauffällig

Was die Sache besonders brisant macht: Die Rotlichtüberwachung dort ist nicht neu – war aber bislang völlig unauffällig. Jetzt häufen sich die Strafen. Mehrere Anwohner berichten, innerhalb kürzester Zeit gleich zweimal geblitzt worden zu sein, obwohl sie wie gewohnt bei grün blinkender Ampel in die Kreuzung eingefahren seien. Der Verdacht: Die Anlage reagiert mittlerweile überempfindlich – oder ist falsch eingestellt.

„Wirkt fast schon wie Abzocke“

In der Siedlung rund um die Theodor-Grill-Straße sorgt das für gehörigen Unmut. In der lokalen Nachbarschaftsgruppe laufen die Beschwerden heiß, Dutzende Betroffene melden sich. Daniel Hartl, Obmann des Nachbarschaftsvereins, findet deutliche Worte: „Die Häufung der Strafen in so kurzer Zeit verunsichert viele Bewohner. Das wirkt mittlerweile fast schon wie Abzocke. Wir erwarten, dass die Ursache rasch gefunden und die Überwachung auf ihre korrekte Funktion geprüft wird.“

Strafrahmen zwischen 150 und 726 Euro

Rotlichtkameras dienen grundsätzlich dazu, Unfälle an Kreuzungen zu verhindern, indem sie Rotlichtverstöße dokumentieren und ahnden. Im Linzer Raum liegt der Strafrahmen für eine Übertretung zwischen 150 und 726 Euro. Kommt es dabei zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer, können die Strafen sogar bis zu 2180 Euro betragen. Angesichts der aktuellen Häufung solcher Strafen wächst der Druck auf die Behörden, die Technik und ihre Einstellungen genau zu überprüfen.