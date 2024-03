83-jähriger Raser löst tödlichen Autounfall aus

Einen schrecklichen Verkehrsunfall hat ein 83-Jähriger am Donnerstag in Niederösterreich ausgelöst: Der betagte Autolenker soll ein vor sich fahrendes Kfz mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholt haben und in der Folge frontal gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug geprallt sein. Für den 53-jährigen Lenker kam jede Hilfe zu spät.