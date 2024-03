Vier Schüsse nach Streit um Hund „Cheko“

„Es ist ein Glück, dass wir hier heute keinen vollendeten, sondern versuchten Mord verhandeln“, leitet die Staatsanwältin in Wien ein. Am 13. Juni 2023 schoss ein 26-Jähriger mit einer Pistole viermal auf seinen eigentlich ehemaligen guten Freund – traf ihn in die Wade und beide Oberschenkel. „Weil genau da die großen Blutgefäße sind, kann man da von riesengroßem Glück reden“, so die Anklägerin.