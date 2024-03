Weniger ist mehr: Atemtechnik für Körper & Geist

„Atmen steht am Beginn und am Ende des Lebens“, erinnert Christina Osinger, wie lebenswichtig das meist völlig unbemerkt laufende Atmen ist. Wie schwer das Leben mit Atemproblemen ist, musste die Taggenbrunnerin viele Jahre lang erleiden: „Ich hatte schweres Asthma. Mindestens zehnmal am Tag brauchte ich den Spray, Cortison nahm ich auch. Meine Lunge war schwer in Mitleidenschaft gezogen.“