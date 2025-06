Einige Jubiläen in den sonst leeren Schaufenstern

Ausstellung in den Schaufenstern

Einige der Leerstände werden jetzt mit der Schaufensterausstellung für Jubilare geehrt. Jubiläen feiern heuer die EMV Stadtkapelle (160 Jahre) der Volksliedchor (125 Jahre) und der Betrieb Egger Installationen (70 Jahre). Ebenso die Kulturband Rollets, die seit 60 Jahren besteht und bei der auch Friseur Reinfried Bein Mitglied ist – sein Friseurunternehmen feiert heuer übrigens den 70-er. Die Ausstellung in den Leerständen lädt ein, in alten Erinnerungen zu schwelgen.