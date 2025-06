„Herzflimmern“ am Berg dank musikalischer Genüsse

Herzflimmern am Tag der Sommersonnenwende, noch dazu auf der Saualpe, im kleinen Bergdorf Pölling; auf knapp 1000 Metern Seehöhe. Für diese faszinierende musikalische Begegnung, die auch mit Schumanns „Sommermorgen“ aufwartet, wurde sogar ein Klavier in die Pfarrkirche gebracht. Schnaufend ist der Bus nach oben gekrochen, der Miniroboter hat das Instrument in die Kirche gebracht!