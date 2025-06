Velden ist das Mekka der exklusiven Sportwägen

Seit einem Vierteljahrhundert kommt Heribert Kasper, der überall nur „Mr. Ferrari“ genannt wird, mit den Sportwagen nun in die Casino-Stadt. „Es ist wirtschaftlich das größte Event am Wörthersee“, erzählt der Grazer. Seit Dienstag sind Millionäre aus der ganzen Welt mit ihren heißen Boliden in Velden. Und lassen es sich gut gehen. Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Bentley, Aston Martin, Porsche, Mercedes, McLaren – eine Woche lang liegt der Nabel der Sportwagenwelt in Kärnten.